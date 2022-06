Dani Alves neemt afscheid van FC Barcelona: ‘Ook een 39-jarige leeuw blijft een leeuw’

Dani Alves kwam in november terug naar Barcelona, waar hij eerder al tussen 2008 en 2016 zeer succesvol was. De Braziliaan was bereid zijn oude club, die kampte met financiële problemen, te helpen. Hij kwam het afgelopen seizoen ook nog tot zestien wedstrijden voor Barça.

Lees ook PREMIUM Als United zich meldt voor Frenkie, zal de verleiding om te verkopen bijna onweerstaanbaar zijn voor Barça

,,Maar nu is het echt tijd voor een afscheid. Ruim acht jaar was ik toegewijd aan deze club, deze kleuren. Dit was mijn thuis. Maar zoals bij alles in het leven gaan de jaren voorbij", aldus Alves, die volgens Spaanse media graag bij FC Barcelona was blijven voetballen met het oog op het WK in Qatar. Hij zou zelfs voorgesteld hebben om een contract tot komende winter te tekenen.

,,Ik ben zeer dankbaar voor degenen die me respecteerden en besloten me een kans te geven om hier terug te komen en afscheid te nemen. Maar er is geen afscheid zonder dankwoord aan iedereen achter de spotlights. Allemaal: bedankt! Jullie willen niet weten hoe blij ik was om dit prachtige shirt van deze prachtige club weer te mogen dragen. Ik hoop dat degenen die blijven dat ze de geschiedenis van deze mooie club op een positieve manier zullen veranderen. Dat wens ik de club van harte toe", schrijft Alves op Instagram.

Het lijkt er echter niet op dat Alves gaat stoppen met voetballen: ,,Ik heb hier 23 titels gewonnen. Ik sluit nu deze mooie cyclus af, maar daarmee opent er weer een nieuwe, eentje met nog meer uitdagingen. De wereld mag niet vergeten: een leeuw blijft een leeuw, ook als die 39 jaar is.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Daniel Alves (@danialves) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.