Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola knikkeren Lineth Beerensteyn uit Champions League

Olympique Lyon is de recordwinnaar in de Champions League voor vrouwen. Vorig seizoen won de Franse topclub de prijs voor de achtste keer in twaalf seizoenen. Eintracht Frankfurt volgt met vier eindzeges, waarvan de laatste in 2015 was. FC Barcelona won de prijs in 2021, mede dankzij Lieke Martens. Dat was de enige keer in de laatste zeven edities dat Olympique Lyon niet de sterkste van Europa was in het vrouwenvoetbal.