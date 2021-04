Dat uitgerekend UEFA fel van leer trekt tegen Super League is de ironie ten top

Door Sjoerd Mossou



Het slagveld was een woeste chaos, iedereen tuimelde al urenlang hysterisch over elkaar heen, toen ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maandagmiddag het woord nam over de Super League. ,,Ik ben 24 jaar strafrechtadvocaat geweest, maar ik heb nooit mensen meegemaakt zoals deze’’, zei Ceferin. En specifieker over Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus en de grote roerganger achter de Super League: ,,Hij is een slang, een leugenaar.’’



Smakelijk detail: Ceferin is nota bene de stiefvader van Agnelli’s dochter. Een jarenlange vriendschap kwam in Montreux met een doffe knal tot ontploffing, kort nadat twaalf Europese clubs een bom hadden gelegd onder het Europese voetbal.

Volledig scherm Aleksander Ceferin haalde hard uit richting de initiatiefnemers voor de Super League. © AFP

Hun afgesloten Super League dreigt een einde te maken aan het internationale voetbal zoals we dat kennen. De gevolgen voor de voetbalpiramide daaronder zijn nog mogelijk nog veel groter, met nationale competities die volledig uit elkaar worden getrokken.

Maar wie door alle stofwolken heen keek, zag ook de ironie van het hele spel. Uitgerekend de UEFA trok woedend van leer tegen de Super League-plannen, dreigend met zware sancties tegen alle deelnemende clubs én spelers.

Dat is dezelfde Europese bond die de Champions League in de afgelopen decennia tot een allesverslindende geldmachine maakte. Die de steenrijke clubs rijker en rijker liet worden. Die de spanning in de nationale competities vrijwel om zeep hielp, niet in de laatste plaats door het gigantische inkomensgat tussen de eigen Champions League en de Europa League.

Een bond die niet de solidariteit in het voetbal vergrootte, integendeel, of de competitiviteit van de sport, maar die de miljoenenmachine van de Champions League consequent boven elk ander belang plaatste.

Sjoerd Mossou over de Super League

Ceferin heeft al jaren de mond vol over competitive balance, maar in werkelijkheid namen de eliteclubs almaar meer afstand – en schreef de UEFA zélf klinkende cijfers, alsof het geen voetbalbond was, maar een op winst beluste multinational.

De UEFA creëerde hoogstpersoonlijk een monster. Maar toen dat monster zondagnacht opeens vrolijk grommend de deur uit liep, bleef Frankenstein zelf jammerend achter.

Maakt dat de plannen voor een Super League minder onzalig? Nee, niet bepaald. Dit plan verloochent de essentie van sport, het breekt met voetbal als een diepgeworteld cultureel fenomeen, drijvend op de loyaliteit van zijn fans.

Beluister onze voetbalpodcast

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een afgesloten elitecompetitie is geen sport meer, geen gevecht om winst en verlies, het is puur ‘content’ geworden. Voetbal als oeverloos tijdverdrijf op televisie, nog uitsluitend bedoeld om geld te verdienen.

Maar die koers werd ook met de Champions League al jaren geleden ingezet. Nog niet zo extreem als nu in de beoogde Super League, maar met volop dwarsverbanden. Ook onder de vlag van de UEFA worden de eliteclubs almaar rijker en machtiger, met méér zekerheid over inkomsten. Ook zónder de Super League is er allang een onoverbrugbare kloof geslagen tussen rijk en arm.

Dat de twaalf clubs met hun Super League worden beschimpt en gehaat door de hoeders van het ware voetbal, is volkomen terecht. Maar de UEFA zelf heeft kilo’s boter op het hoofd.