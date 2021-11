Daverende verrassing: Europees kampioen Italië veroordeeld tot play-offs, Zwitserland grijpt WK-ticket

Na Portugal, de Europees kampioen van 2016, is ook Italië, de Europees kampioen van dit jaar, veroordeeld tot de play-offs voor een WK-ticket. De ploeg van Roberto Mancini maakte ook in Noord-Ierland een lusteloze indruk en kwam niet verder dan 0-0. Zwitserland deed in Luzern wel zijn plicht tegen Bulgarije (4-0) en wipte over Italië naar een startbewijs voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

Zwitserland eindigde door die zege als eerste met 18 punten, voor Italië met 16 punten. Voor Zwitserland wordt het de vijfde achtereenvolgende deelname aan het WK. Italië ontbrak bij het vorige WK in 2018, verder waren de Zuid-Europeanen er na 1958 elke keer bij tijdens de mondiale titelstrijd.

Italië is het tweede grote Europese voetballand dat de play-offs in moet. Portugal, de Europees kampioen van 2016, eindigde eveneens als tweede. Italië en Portugal strijden met de acht andere nummers 2 uit de poules en twee landen uit de Nations League om drie resterende WK-tickets. Die twaalf landen worden verdeeld en komen uit in drie kleine toernooien, met een halve finale en een finale. De drie winnaars van die toernooien mogen alsnog naar het WK. De halve finales en eindstrijd bestaan uit een wedstrijd. Loting bepaalt wie er thuis speelt.

Op het EK maakte Italië afgelopen zomer veel indruk, onder meer met zeges op België, Spanje en Engeland. Vier maanden later is de vorm bij het elftal van trainer Roberto Mancini ver te zoeken. Als verzachtende omstandigheid gold maandag de lange lijst met afwezigen, te weten Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti, Moise Kean, Alessandro Bastoni, Davide Calabria en Cristiano Biraghi.

Volledig scherm © EPA

Noord-Ierland speelde nergens meer voor, maar wilde het publiek nog wel een keertje vermaken. Italië was in aanvallend opzicht vrij machteloos en kwam tot wat kleine schotkansen.

Na rust verdween de moed langzaam bij de Italianen, ook toen ze hoorden dat Zwitserland bleef scoren. Bij een gelijk aantal punten, had het doelsaldo de doorslag gegeven. Dat was, na de 4-0, inmiddels ook in Zwitsers voordeel. Alle treffers vielen na rust. Noah Okafor opende met zijn hoofd in de 48e minuut de score. Via Ruben Vargas, Cédric Itten en Remo Freuler liep het elftal van bondscoach Murat Yakin nog verder weg.

Schotland

Denemarken verspeelde in en tegen Schotland de maximale score. Na negen overwinningen op rij in groep F ging de formatie van bondscoach Kasper Hjulmand in Glasgow met 2-0 onderuit. John Souttar en Ché Adams maakten de doelpunten voor de thuisploeg.

Volledig scherm © AP

Voor beide landen stond er niet veel meer op het spel. Denemarken was al zeker van de groepswinst en daarmee het WK-ticket en Schotland had zich als nummer 2 al gekwalificeerd voor de play-offs.



Oostenrijk versloeg Moldavië in Klagenfurt met 4-1. Marko Arnautovic scoorde twee keer voor de thuisploeg.

Het duel tussen Israël en de Faeröer eindigde in 3-2. Bij Israël had verdediger Eli Dasa (Vitesse) een basisplaats. Aanvaller Eran Zahavi (PSV) ontbrak wegens een blessure in de Israëlische selectie.

Uitslagen

Groep C

• Noord-Ierland - Italië 0-0

• Zwitserland - Bulgarije 4-0



Groep F

• Israël - Faeröer 3-2

• Oostenrijk - Moldavië 4-1

• Schotland - Denemarken 2-0



Groep I

• Albanië - Andorra 1-0

• Polen - Hongarije 1-2

• San Marino - Engeland 0-10

Standen

