David Brooks maakt rentree in Premier League na 1,5 jaar gevecht tegen kanker

Met samenvatting Frenkie de Jong euforisch na late zege FC Barcelona in Clásico: ‘Zo toeslaan is schitte­rend’

FC Barcelona koerst af op de 27ste landstitel in Spanje. De ploeg van Xavi won zondagavond in El Clásico met 2-1 van titelverdediger Real Madrid door een late goal van Franck Kessié, nadat even daarvoor een goal van Marco Asensio nog was afgekeurd.