David Luiz: onbeholpen blunders maar wel een droomcarrière

De Braziliaanse krullenbol was altijd al een verdediger die nogal wat controverse opriep met zijn ongepolijste spel, maar wel eentje die met 57 interlands voor Brazilië. En: bijna net zoveel Champions Leagueduels, Champions Leaguewinnaar ook en sowieso verwoed prijzenpakker. Een carrière heeft waar menig talentvolle verdediger blind voor zou tekenen.

Maar David Luiz is ook de man van de onuitstaanbare fouten zoals gisteravond in het lege Etihad-stadion van Manchester City, een duel waarbij hij in slechts 25 minuten het volledige pallet aan fouten dat een verdediger kan maken, zorgvuldig afstreepte. Als invaller voor de geblesseerde Pablo Marí, ging hij snel na zijn invalbeurt de fout in bij een bal van achteruit van Kevin De Bruyne waarna Raheem Sterling de score kon openen. Na rust trok hij onhandig aan de rem toen Riyad Mahrez dreigde te ontsnappen. Een rode kaart en een strafschop was het vervolg.

Volledig scherm © EPA

IJver

Het is David Luiz in een notendop. Een ongepolijste verdediger bij wie het niet ontbreekt aan wedstrijdmentaliteit en aanvallend intenties, maar die in al die ijver soms weleens vergeet waar hij voor op het veld staat en dan de meest afgrijselijke fouten begaat. Voor altijd blijft hij één van de hoofdfiguren in de historische blamage van Brazilië in de halve finale van WK 2014 tegen Duitsland. Brazilië verloor toen met liefst 7-1. Luiz stond in het hart van de verdediging naast Dante. Die fouten maakte hij altijd al, maar nu stapelen de onbeholpen blunders zich wel heel snel op. De Braziliaan die in Europa ook voor Benfica, Chelsea en Paris Saint-Germain speelde moet het hebben van zijn uitstraling, maar is nu de gebeten hond in de Engelse pers. Het bracht The Sun op de kop: ‘Lu-iz to blame’ . De krant was vervolgens niet te beroerd om een lijstje met opvolgers te presenteren van wie Red Bull Leipzig-verdediger Dayot Upamecano de duurste optie is.

De bekende tv-persoonlijkheid en Arsenal-fan Piers Morgen twitterde over een ‘Pandemic of performances’ terwijl oud-spits Gary Lineker verzuchtte dat ‘Some things never change’. Sky Sports sprak onomwonden van een ‘distasterclass’.

Statistieken

Luiz zijn matige vorm komt ook tot uiting in statistieken. De Braziliaan kreeg een rode kaart in elke dertien wedstrijden die hij voor Arsenal speelde. En het gemiddelde van 6,5 wedstrijd waarin hij een penalty weggeeft voor die club is ook al niet bevorderlijk voor zijn tanende reputatie in Engeland, waar hij vaak wordt vergeleken met Sideshow Bob, een moordlustige karikatuur uit The Simpsons waarmee hij grote gelijkenissen vertoond. Dit overigens tot groot plezier van Luiz zelf. Tegelijkertijd was Luiz gisteravond na de wedstrijd tegen City de eerste die toegaf dat zijn fouten, Arsenal de wedstrijd kostte. ,,Het is niet de fout van het team, het is mijn fout”, zo zei hij. Hij had zelf de pers opgezocht: ,,Niemand hoeft hier te spreken, behalve ik.” Dat past bij het opgeruimde karakter van de bekritiseerde verdediger die immer wordt gewaardeerd door ploeggenoten om zijn sympathieke karakter. Of hem dat helpt in de nabije toekomst is de vraag. Het contract van David Luiz bij Arsenal loopt over een paar weken af. Het is de vraag wie hem zou willen oppikken.