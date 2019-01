De 22 pingels bij Monaco-Rennes in zestig tellen

In de Franse competitie wil het nog niet erg lukken, maar AS Monaco is in de twee Franse bekertoernooien voorlopig nog ongeslagen. De ploeg van oud-international Thierry Henry schakelde in de kwartfinales van de Franse League Cup het hoger aangeslagen Stade Rennes uit. Dat gebeurde op eigen veld via liefst 22 strafschoppen, nadat de reguliere speeltijd met een stand van 1-1 was afgesloten.