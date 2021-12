De bizarre Champions League-reeks van Diego Simeone

In een typische Simeone-wedstrijd vol vechtvoetbal - soms zelfs letterlijk - boekte Atlético Madrid gisteravond in Porto (1-3) met zijn 50ste zege in de Champions League voor de achtste keer sinds het seizoen 2013-2014 een plek in de knock-outfase. In die periode werd twee keer de finale gehaald, die twee keer werd verloren van aartsrivaal en stadgenoot Real (2014 en 2016).

Alleen in 2017-2018 slaagde Simeone er niet in de laatste zestien van de Champions League te breiken. In een groep met AS Roma en Chelsea werd Atlético Madrid derde, waardoor de knock-outfase in de Europa League restte. Maar van die dreun hield Atlético geen litteken over. Sterker nog: een half jaar later stond Simeone te hossen met de Europa League-trofee.