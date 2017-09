De Boer: Afwachten wat het bestuur van Palace beslist

,,Anderen gaan daarover. Wel heb ik vandaag gezien wat ik van alle teams die ik leid, wil zien. Als ik coach van Palace blijf, zal ik honderd procent geven.”



Volgens De Boer was hem voor het competitieduel geen ultimatum opgelegd door voorzitter Steve Parish. ,,Nee, ik heb een goede relatie met de preses en het bestuur”, gaf hij aan. ,,Natuurlijk zijn we zeer kritisch naar elkaar toe, maar als we afscheid nemen staan de neuzen altijd dezelfde kant op. We staan achter ons project, weten waar we vandaan komen en wat we willen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat lukt.”



De Boer klampte zich vast aan het zichtbaar verbeterde spel tegen Burnley. ,,Iedereen in deze ruimte is het me eens dat het onvoorstelbaar is dat we niet scoorden.” De blunder van Lee Chung-yong, waaruit na drie minuten de tegentreffer viel, deed daar niets aan af. ,,Na die goal speelden hoe we dat wilden. We waren dominant, namen het initiatief en creëerden kansen. Als coach kan je niet meer verlangen van je ploeg. Maar voetbal draait om goals.”



Het puntloze Crystal Palace heeft na vier duels nog altijd niet het net gevonden, tot frustratie van De Boer. ,,Je moet jezelf belonen. Daarom ben ik enorm teleurgesteld met het resultaat. We kregen vier of vijf open kansen. Die moet je maken. Dat deden we niet, waardoor we niet kregen waar we recht op hadden. Maar de wijze waarop we vandaag hebben gespeeld, geeft me veel vertrouwen voor de toekomst.”



De onduidelijkheid over zijn positie verandert daar niets aan. ,,Ik richt me alleen op de dingen waarover ik controle heb. Mijn staf, de spelers. Vanaf vandaag richten we ons op het volgende duel, thuis tegen Southampton. Dat is het enige dat ik kan doen. Wat andere mensen denken, moeten zij weten.”