De Boer met Atlanta door naar halve finale, Ibrahimovic na uitschakeling vol van zichzelf

Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic werd met LA Galaxy uitgeschakeld. De ploeg van de Zweedse vedette ging in de kwartfinales van de play-offs in de MLS met 5-3 onderuit tegen stadgenoot Los Angeles FC.



In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor LA Galaxy maakte de 38-jarige aanvaller de tweede treffer (2-2). Ibrahimovic wist een nederlaag niet te voorkomen, maar was zoals vanouds vol van zichzelf. ,,Voor de MLS zou het goed zijn als ik zou blijven, want dan kijkt de hele wereld mee. Als ik vertrek, zal niemand meer weten wat de MLS is”, orakelde de Zweed, wiens lucratieve contract bij zijn Amerikaanse club in december afloopt.



Ibrahimovic werd bij het verlaten van het veld door fans van de tegenstander weggehoond. In een impulsieve reactie greep hij naar zijn kruis. ,,Er werd wat gezegd”, legde de oud-Ajacied later zijn obscene gebaar uit. ,,Met alle respect, maar zo’n wedstrijd is als een training voor mij. Het stadion is te klein, dit is voor mij een wandeling in het park.”