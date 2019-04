De Boer wacht nog steeds op eerste competitiezege in eigen huis

De Boer won met de regerend landskampioen überhaupt nog maar één keer in het huidige seizoen van de Major League Soccer, dat voor aanvang van het thuisduel met FC Dallas vijf duels oud was voor Atlanta United. Die overwinning werd vorige week geboekt op bezoek bij New England Revolution (0-2). De voormalig coach van Ajax, Crystal Palace en Internazionale had dus gehoopt die lijn door te trekken en ook het thuispubliek eens te trakteren op drie punten. Dat lukte niet.



FC Dallas, dat met vier overwinningen uit zeven wedstrijden, een stuk beter is begonnen aan het Amerikaanse voetbalseizoen, zette Atlanta United meteen onder druk. Dat resulteerde in een dikverdiende 0-1 voorsprong door een goal van Jesús Ferreira.



Wat volgde was een heuse kansenregen voor de ploeg van De Boer. Vooral Josef Martínez was een paar keer heel dicht bij de gelijkmaker. Acht minuten voor tijd zag de Venezolaanse spits na een corner zijn poging gekeerd worden door FC Dallas-doelman Jesse González, die daar een uiterste krachtsinspanning voor nodig had. En als de bal er aan de ene kant niet in gaat... De aloude voetbalwet was ook van toepassing op het duel tussen Atlanta United en FC Dallas, want Bryan Acosta maakte aan de andere kant wél de 0-2.



Martínez hielp ook na de 0-2 nog een enorme kans om zeep door de bal oog in oog met González naast te schieten. Martínez scoorde nog wel: hij mocht na tussenkomst van de VAR een penalty nemen in de 97ste minuut. Dat deed hij koelbloedig, maar de eerste nederlaag in eigen huis kon hij niet meer voorkomen worden.



De club van De Boer behaalde tot nu toe vijf punten in zes wedstrijden en daarmee staat het op een tiende plek in de Eastern Conference. Alleen New York City en New Engeland Revolution staan onder Atlanta United.