Crystal Palace zonder Riedewald tegen Liverpool

Vorig weekend, toen er met 3-0 werd verloren van Huddersfield Town, startte Riedewald in de basis. De centrale verdediger werd (mede-)schuldig bevonden aan de 2-0, waarbij hij zijn tegenstander vrij liet binnenkoppen.

James Tomkins is in de driekoppige defensie de vervanger van Riedewald. Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt staan wel voor de tweede keer aan de aftrap bij Crystal Palace.

Wijnaldum

Bij Liverpool is, zoals gebruikelijk, Georginio Wijnaldum opgenomen in de startelf. De ploeg van Jürgen Klopp begon ook tegenvallend aan het nieuwe Premier League-jaar, door met 3-3 gelijk te spelen tegen Watford. Midweeks werd er wel gewonnen van Hoffenheim, in de play-offs voor de Champions League: 1-2.