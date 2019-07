De Boers Atlanta United met tien man hard onderuit in Chicago

Messi woest op ‘crazy’ arbitrage: ‘Ze stonden aan de kant van Brazilië’

3 juli Lionel Messi is bepaald niet te spreken over de scheidsrechter die de leiding had over de kraker tegen Brazilië. Het toernooi om de Copa América is vroegtijdig geëindigd voor Argentinië, tot woede van de 32-jarige steraanvaller.