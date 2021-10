De Bruyne pleit voor Gouden Bal over 2020 en 2021: ‘Dat zou recht doen aan Lewandowski’

Het is pas eind oktober, toch sloot deze week al officieel de stemming voor de Gouden Bal. Over een maand (29 november) wordt duidelijk wie Lionel Messi opvolgt als wereldvoetballer van het jaar. Vorig jaar was er voor het eerst sinds 1956 géén Gouden Bal-uitreiking. Organisator France Football vond dat er over 2020 geen gelijk speelveld mogelijk was voor kandidaten in de coronapandemie.