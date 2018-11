De Bruyne weer zes weken uit de roulatie met blessure aan andere knie

Liverpool mist Keïta en Henderson tegen Arsenal

12:13 Liverpool moet het morgenavond (18.30 uur) in de Engelse topper tegen Arsenal stellen zonder de middenvelders Jordan Henderson en Naby Keïta. Manager Jürgen Klopp hoopte dat de twee op tijd hersteld zouden zijn voor het duel in Londen, maar Henderson en Keïta hebben nog te veel last van hun hamstringblessures.