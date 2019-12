De Jong eindelijk zelf deelnemer aan Clásico: ‘Ik kijk er erg naar uit’

,,Ik heb bijna alle duels tussen FC Barcelona en Real Madrid in mijn leven op tv gekeken en nu ga ik mijn eerste spelen. Ik kijk er heel erg naar uit. Hopelijk gaan we mijn eerste Clásico winnen.” De kraker tussen de Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid zou op 26 oktober worden gespeeld in Camp Nou, maar werd verplaatst vanwege de aanhoudende onlusten in Catalonië. De nummers 1 en 2 van La Liga treffen elkaar nu woensdagavond vanaf 20.00 uur. Ze beginnen beide met 35 punten aan het duel. ,,Een Clásico is speciaal en moet je winnen. We hebben nu ook hetzelfde puntentotaal. Dat geeft wel wat extra druk", erkent De Jong.

Barcelona liet zaterdag punten liggen bij Real Sociedad (2-2), maar Real kwam een dag later ook niet tot winst tegen Valencia (1-1). ,,We zitten in een goede flow. We winnen veel en gaan steeds beter voetballen. Hopelijk trekken we die lijn door", aldus de middenvelder, die de 5-0 van Barcelona in 2010 tegen Real Madrid z'n mooiste herinnering aan de Clásico noemt.



De Jong bewaart zelf ook goede herinneringen aan Real Madrid. ,,De 4-1 in de Champions League in Bernabéu is het mooiste als ik terugdenk aan mijn tijd bij Ajax. Voor iedereen was het een grote verrassing dat we Real Madrid uitschakelden in de Champions League. We wonnen daar met heel goed voetbal. Maar goed, dat was een heel andere wedstrijd met een ander team. In de Clásico staan twee van de beste teams ter wereld tegenover elkaar. We willen zoals altijd domineren, veel kansen creëren, de mensen vermaken en winnen."