De Jong en De Ligt meer dan 100 miljoen euro waard, Messi en Ronaldo kelderen

Recordaan­koop Napoli loopt tegen de lamp na feestje in Nigeria

3 januari Ook Victor Osimhen is tegen de lamp gelopen. De Nigeriaanse spits van Napoli vierde vorige week zijn 22ste verjaardag in eigen land met een niet-coronaproof feestje. Enkele dagen later maakte zijn club bekend dat de duurste Afrikaanse voetballer aller tijden positief heeft getest op corona.