De Jong en Koeman sluiten seizoen met Barça winnend af, Messi voor achtste keer topscorer

Lang leek FC Barcelona, zonder Lionel Messi en Pedri (beiden op vakantie) in het slotduel van dit seizoen tegen puntenverlies aan te lopen, maar Antoine Griezmann maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer. Het al gedegradeerde Eibar, laatste in de Spaanse competitie, bleek niet meer in staat om de gelijkmaker te forceren.

Daardoor sloot Koeman het seizoen winnend af en eindigde Barcelona als derde. De achterstand op Real Madrid (vijf punten) en kampioen Atlético Madrid (zeven punten) was aanzienlijk, terwijl Barça nog een inhaalrace maakte en dichtbij kwam in de titelstrijd maar het alsnog weggaf in de laatste weken.

Messi kroonde zich wel voor de achtste keer tot topscorer van La Liga met dertig doelpunten. Het was zijn vijfde persoonlijke prijs op rij en is daarmee de eerste speler in Spanje die dat voor elkaar krijgt. Alfredo Di Stéfano en Hugo Sánchez wonnen de Pichichi-trofee vier keer.

Barça op de schop

Voorzitter Joan Laporta sprak in de Spaanse media dat FC Barcelona op de schop gaat voor volgend seizoen. Sergio Agüero blijkt naar Camp Nou te komen en ook Memphis Depay geniet interesse van FC Barcelona. ,,We moeten het team gaan renoveren zodat het kan strijden om de prijzen. We lagen snel uit de Champions League en hebben het kampioenschap op een onbegrijpelijke manier weggeven", aldus de president van FC Barcelona.

Of Koeman ook volgend seizoen trainer is? ,,Ik heb nog niet met de voorzitter gesproken. Ik wil mijn contract uitdienen maar als er een andere trainer moet komen of spelers dan is dat prima maar dan moet er wel worden over gesproken", sprak de voormalig bondscoach op de persconferentie in aanloop naar het duel met Eibar.



Volledig scherm Ronald Koeman tijdens het duel van Barcelona met Eibar. © REUTERS