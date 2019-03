De Jong had geloof in zege: ‘De teleurstelling is supergroot’

,,De eerste helft was het grote probleem dat steeds Leroy Sané, Serge Gnabry of Leon Goretzka vrijkwam en de tijd had om open te draaien. In het veld voelde je ook wel dat Duitsland veel sterker was. Al maakten wij ze ook sterker. En dan zie je natuurlijk dat ze een goed team hebben.”



Na rust richtte Oranje zich op en bleek een resultaat plots haalbaar, zag ook De Jong. ,,De vroege goal van Matthijs helpt natuurlijk, zeker met het publiek dat er vervolgens achter gaat staan. Ik had ook het geloof dat we terug konden komen, ondanks die eerste helft. In de uitwedstrijd konden we ook terugkomen. ‘Nu gaan we er over heen dan makken we de 3-2’, dacht ik. De teleurstelling supergroot achter. De vorige keer tegen Duitsland zat het ons mee, nu zat het hun mee. In de uitwedstrijd moeten we maar revanche nemen.”