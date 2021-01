De Jong met goal en assist opnieuw belangrijk voor Barcelona

Samenvatting Koeman boos na derde verlenging in acht dagen en gemiste penalty's: ‘Dan ben je niet serieus’

22 januari Ronald Koeman was al gewaarschuwd want UE Cornellà schakelde in de tweede ronde van de Copa del Rey eerder deze maand Atlético Madrid al uit. Toch stelde Koeman deels de tweede keus op en kreeg bijvoorbeeld Frenkie de Jong rust in het bekerduel op een kwartiertje van Camp Nou. Pas na verlengen schoten Ousmane Dembélé, die in de reguliere tijd een penalty miste, en Martin Braithwaite FC Barcelona naar de achtste finales van de Spaanse beker: 0-2.