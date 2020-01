De Jong met knappe openingstreffer opnieuw belangrijk voor Sevilla

Na een voorzet van aanvoerder Jesús Navas wist De Jong de bal half achterwaarts kiezelhard achter doelman Rui Silva te koppen. Het was al zijn derde treffer voor Sevilla dit jaar. In de bekerwedstrijd op 12 januari tegen het nietige UM Escobedo (0-5) scoorde De Jong eenmaal, een week later scoorde hij in Bernabéu zelf twee keer maar één van de doelpunten werd - om discutabele redenen - afgekeurd. In het bekerduel met Levante was hij midweeks goed voor een assist.



Een impuls van zijn statistieken was ook broodnodig. In de eerste seizoenshelft kwam de voormalig PSV-spits slechts twee keer tot scoren. De spitspositie bij Sevilla onderging in de winterstop bovendien een flinke metamorfose. Javier Hernández (LA Galaxy) en Moanes Dabour (TSG 1899 Hoffenheim) vertrokken terwijl De Jong in Youssef En-Nesyri er een nieuwe concurrent bijkreeg.



De Marokkaanse nieuwkomer zag vanaf de bank dat Nolito na ruim een halfuur de marge verdubbelde met een leep balletje via de buitenkant van zijn schoen. De zege van Sevilla kwam niet meer in gevaar tegen de nummer twaalf van La Liga.



Door de overwinning (2-0) stijgt Sevilla naar plek drie met vijf punten achterstand op koploper FC Barcelona. Real Madrid kan morgenavond (21.00 uur) de koppositie overnemen als het minimaal een punt pakt tegen Real Valladolid.