De Jong speelt met Sevilla gelijk in derby, Fekir schlemiel bij Betis

Enkele minuten later kreeg Betis alsnog waar het op dat moment recht op had, toen Diego Carlos in zijn eigen strafschopgebied in de fout ging en Sergio Canales overtuigend raak schoot. Opvallend genoeg ging de aanvoerder een kwartier voor tijd niet achter de bal staan, toen Betis na inmenging van de VAR een nieuwe penalty kreeg toegewezen. De naar de grond gewerkte Nabil Fekir besloot zelf achter de bal te gaan staan en miste. Ondanks pogingen over en weer bleef het in de slotfase bij 1-1.



Voor Luuk de Jong was in deze Derbi Sevillano geen grote rol weggelegd. Vorig seizoen was hij nog twee keer belangrijk tegen de stadsrivaal, maar vandaag besloot trainer Julen Lopetegui de Oranje-international al in de rust naar de kant te halen. Villarreal wist eerder op de dag wel te winnen en dus blijft Sevilla voorlopig steken op de vijfde plek, wel met nog twee wedstrijden meer te spelen. De andere topclubs komen later dit weekend nog in actie.