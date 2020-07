De Jong staat weer op trainingsveld bij Barcelona

De Jong werd in het duel met Mallorca op eigen verzoek kort voor tijd gewisseld. Enkele dagen later meldde de Catalaanse club dat de oud-Ajacied een kuitblessure had opgelopen. Hij miste zes wedstrijden waarin Barcelona zes punten verspeelde waardoor het inmiddels tweede is in La Liga op vier punten van koploper Real Madrid. Nog niet duidelijk is of De Jong woensdag tot de wedstrijdselectie behoort voor de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol. De competitie in Spanje duurt nog vier speelronden.