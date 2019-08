De Ligt blijft toeschouwer bij winnend Juventus

Door Sjoerd Mossou



De man van 70 miljoen vierde het feestje ingetogen mee, <C>high fives<C> gevend in een groen hesje en een roze trainingsshirt. Juventus begon met een 0-1 zege aan het nieuwe seizoen, maar Matthijs de Ligt bleef negentig minuten op de bank in Parma, in wat zijn debuutwedstrijd in de Serie A had moeten worden. Teleurstellend voor de net 20-jarige Nederlander, al vallen daar nog niet meteen allerlei conclusies uit te trekken. Assistent Giovanni Martusciello, vervanger van de zieke hoofdcoach Maurizio Sarri, koos in de openingswedstrijd van het seizoen nadrukkelijk voor klassiek-Italiaanse zekerheid.



En dus speelde het beproefde duo Giorgio Chiellini/Leonardo Bonucci centraal achterin, in een team dat vrijwel geheel uit vertrouwde namen bestond, stuk voor stuk spelers die afgelopen seizoen al zo goed als onverslaanbaar waren in de Serie A. Slechts spits Gonzalo Higuain, bij Napoli al succesvol onder Sarri, was een opvallend gezicht in het basiselftal.