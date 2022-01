De Ligt blijkt met Juventus in kraker tegen Napoli steken op gelijkspel

Sydney van Hooijdonk tevreden over eerste half jaar Bologna: ‘Afgespro­ken dat ik verhuurd ga worden’

Afgelopen zomer verruilde Sydney van Hooijdonk de eerste divisie (NAC) voor de Serie A (Bologna FC). Ver weg van de spotlights trok hij een half jaar uit om in de schaduw te acclimatiseren. In het nieuwe jaar wil de Bredase spits weer doen wat in zijn genen zit: scoren. ,,In samenspraak met Bologna is nu afgesproken dat ik toch verhuurd ga worden.”

31 december