De Ligt en Juventus krijgen late tik van Hellas Verona

Cristiano Ronaldo schoot kort na de rust raak namens Juventus. Het was zijn negentiende treffer dit seizoen in de Serie A. Hij kan voor het twaalfde jaar op rij tenminste twintig competitietreffers in een seizoen maken. De laatste keer dat de Portugese vedette daarin niet slaagde, was in het seizoen 2008/09. Toen bleef hij bij Manchester United steken op achttien goals in de Premier League. Antonin Barak kopte tien minuten voor tijd raak en bezorgde Juventus daarmee puntenverlies.