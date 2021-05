De Ligt en Ronaldo blameren zich: Juventus moet vrezen voor mislopen Champions League

Dat Juventus geen tiende titel op rij zou pakken, dat was een paar maanden terug al wel duidelijk. Nu lijkt het er echter ook steeds meer op dat Juventus volgend seizoen niet eens in de Champions League actief zal zijn, het toernooi dat het al sinds 1996 zo graag nog eens wil winnen. De uitschakeling door FC Porto in de achtste finales kwam hard aan in Turijn, maar ook zonder Europees voetbal bleven de prestaties en vooral het spel de afgelopen weken ver onder de maat. Juventus speelt in de laatste drie speelrondes nog tegen Sassuolo (woensdag, uit), kampioen Inter (zaterdag, uit) en Bologna (uit). Op woensdag 19 mei speelt Juventus ook nog de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta. De club uit Bergamo staat weer bijzonder knap op de tweede plaats, nadat het eerder op de zondag met 2-5 won bij het al gedegradeerde Parma.