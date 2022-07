De Ligt, Gravenberch en Mazraoui pakken eerste prijs met Bayern München

Trainer Julian Nagelsmann zette één zomeraankoop in de basis: Sadio Mané. De Senegalese aanvaller, overgekomen van Liverpool, verdubbelde na een half uur de voorsprong van Bayern nadat Jamal Musiala in de 14e minuut de score had geopend. Tussendoor werd de gelijkmaker van Christopher Nkunku afgekeurd vanwege buitenspel.

Kort voor rust schoot Benjamin Pavard op aangeven van Musiala de 3-0 voor Bayern binnen. Marcel Halstenberg deed na bijna een uur spelen iets terug namens thuisclub RB Leipzig, maar Serge Gnabry herstelde al snel de marge van drie treffers. Uit een strafschop kwam Nkunku daarna alsnog tot scoren en in de slotfase werd het nog even spannend na de aansluitingstreffer van invaller Dani Olmo. Daarvoor waren twee doelpunten van Mané afgekeurd vanwege buitenspel. Diep in de blessuretijd besliste Leroy Sané het duel bij een counter van Bayern met de 5-3.

Gravenberch kwam halverwege de tweede helft in het veld voor Thomas Müller. In de 78e minuut mochten De Ligt en Mazraoui invallen. Bayern München opent het nieuwe Bundesliga-seizoen vrijdag met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. RB Leipzig, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde, speelt twee dagen later tegen VfB Stuttgart.

Voor de aftrap werd in Leipzig een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de ruim een week geleden overleden Uwe Seeler. Het clubicoon van Hamburger SV werd 85 jaar.