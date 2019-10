De Ligt leert snel in Italië: ‘Ander gevoel dan vorige maand’

Vertrouwen

,,Vertrouwen is voor een speler cruciaal. Ik ben er in de voorbije maanden wel achter gekomen dat dit de basis is voor een goede prestatie. Vooral in de beginperiode bij een nieuwe club is dat zó belangrijk. In mijn geval was dat ook niet gek. Ik was nieuw en de grote aankoop. Als verdediger ga je dan kijken en zoeken: wat moet ik doen? Je wilt geen fouten maken, maar dat is eigenlijk juist de gedachte die je niet moet hebben.