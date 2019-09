De Ligt, Van Dijk en De Jong in FIFA-elftal van het Jaar

Van Dijk grijpt naast award, Messi verkozen tot beste speler ter wereld

21:58 Niet Virgil van Dijk maar Lionel Messi is verkozen tot The Best FIFA Men’s Player van het afgelopen seizoen. De Argentijn won de prijs ook in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. Ook de Portugees Cristiano Ronaldo was genomineerd voor de prijs.