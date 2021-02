De Ligt verliest in Napels met Juventus belangrijk duel in titelstrijd

Napoli maakte in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. De nummer zes van de Serie A kreeg in de 31ste minuut een strafschop door een overtreding van Giorgio Chiellini. Lorenzo Insigne twijfelde niet en schoot vanaf elf meter snoeihard binnen. De rake strafschop was het 100ste doelpunt van de Italiaan in Napolitaanse dienst, waar Dries Mertens met 130 doelpunten topscorer aller tijden is. Meteen na rust slaagde Cristiano Ronaldo er niet in doelman Alex Meret van dichtbij te passeren. De topscorer van de Serie A met 16 doelpunten was er vaker dichtbij, terwijl ook Álvara Morata en de in de slotfase mee opgekomen Matthijs de Ligt niet konden scoren in Stadio Diego Armando Maradona in Napels.