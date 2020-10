De Ligt weer terug op het trainingsveld: ‘Ik kom dichterbij’

Video Ultieme wraak: weggestuur­de Dani Parejo deelt dreun uit aan oude liefde Valencia

8:13 Villarreal is (in ieder geval voor even) de nieuwe koploper in La Liga. De ploeg won zondag thuis met 2-1 van middenmoter Valencia, de grote man was uitgerekend Dani Parejo, tegen zijn oude werkgever.