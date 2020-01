De Ligt ziet concurrent Demiral wegvallen met kruisbandblessure

De jonge Turk opende al in de derde minuut de score in de wedstrijd, die met 1-2 werd gewonnen door Juventus. Even later viel hij uit nadat hij verkeerd terecht kwam. De Ligt kwam voor hem in het veld en was belangrijk voor zijn club met enkele cruciale ingrepen.



Juventus meldt dat er in de komende dagen wordt gekeken of Demiral geopereerd moet worden. Het is nog onduidelijk hoe lang de verdediger is uitgeschakeld.