De marathon richting het EK voor De Ligt en De Jong

Door Yorick Groeneweg



Waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum straks met Liverpool mogelijk na een speelronde al kampioen van Engeland kunnen zijn, wacht Matthijs de Ligt met Juventus en Frenkie de Jong met Barcelona in juni en juli een ongekende sprint in moordend tempo op weg naar landstitels in respectievelijk Italië en Spanje.



Bovendien zitten zij in tegenstelling tot Van Dijk en Wijnaldum met hun clubs nog in de Champions League. Juve moet een 1-0 nederlaag tegen Olympique Lyon zien uit te poetsen, Barcelona heeft na de 1-1 bij Napoli een goede uitgangspositie om de kwartfinale te bereiken. Toch is dat zorg voor later; het toernooi herstart op zijn vroegst in augustus.