De meest memorabele interlands van Frankrijk in het Stade de France

100ste interlandHet nationale team van Frankrijk speelt vanavond (20.45 uur) tegen Andorra voor de honderdste keer in het Stade de France. Het nationale stadion in Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs, kende sinds de opening in januari 1998 al veel bijzondere wedstrijden. De vijf meest memorabele op een rij.

28 januari 1998: Frankrijk - Spanje 1-0 (openingswedstrijd)

In de zomer van 1992 kreeg Frankrijk de organisatie van het WK 1998 toegewezen. Drie jaar later begon de bouw van een gloednieuw stadion. Dat zou eerst Grand Stade gaan heten, maar Michel Platini kwam vervolgens met de naam Stade de France en daar had niemand iets tegen in te brengen. Het stadion, waarvan de bouw zo'n 300 miljoen euro had gekost, werd op 28 januari 1998 in gebruik genomen met de oefeninterland tussen Frankrijk en Spanje. Het werd op een koude winteravond op een slecht veld 1-0 dankzij een goal van Zinédine Zidane.

Volledig scherm De basiself van Frankrijk voor de wedstrijd tegen Spanje in 1998: Boven: Zinedine Zidane, Stephane Guivarc'h, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Alain Boghossian, Lilian Thuram. Onder: Bernard Diomède, Ibrahim Ba, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, Fabien Barthez. © AFP

12 juli 1998: Frankrijk - Brazilië 3-0 (finale WK 1998)

Op het WK 1998 werden er negen wedstrijden gespeeld in het Stade de France, waarvan drie door het nationale team van Frankrijk. In de poulefase werd er met 4-0 gewonnen van Saudi-Arabië, maar in deze wedstrijd kreeg Zidane in de 71ste minuut rood wegens natrappen. Hij werd voor twee duels geschorst, maar keerde in de halve finale weer terug in het Stade de France. Frankrijk won die wedstrijd tegen Kroatië met 2-1 door twee goals van rechtsback Lilian Thuram, waardoor Frankrijk op 12 juli 1998 voor eigen publiek de kans kreeg voor het eerst wereldkampioen te worden. Dat lukte glansrijk, want Brazilië werd met 3-0 verslagen. Zidane was nu de grote ster met twee rake kopballen uit corners van Youri Djorkaeff en Emmanuel Petit, die in blessuretijd zelf nog de derde Franse goal maakte. Vervolgens barstte overal in Frankrijk een groot feest los.

29 juni 2003: Frankrijk - Kameroen 1-0 (finale Confederations Cup)

Volledig scherm De spelers van Frankrijk en Kameroen na de finale van de Confederations Cup in 2003. © AFP Vijf jaar later won Frankrijk weer een toernooi in het Stade de France, maar deze had een flinke zwarte rand. Op 26 juni 2003 overleed de Kameroense middenvelder Marc-Vivien Foé na een hartaanval tijdens Kameroen - Colombia (1-0) in Lyon, maar Kameroen werd toch gevraagd om drie dagen later al de finale te spelen tegen Frankrijk. Het gastland won de finale dankzij een goal van Thierry Henry in de verlenging. Marcel Desailly kreeg vervolgens de trofee in zijn handen gedrukt, maar nam deze samen met Rigobert Song (aanvoerder van Kameroen) in ontvangst.

18 november 2009: Frankrijk - Ierland 1-1 (play-offs kwalificatie WK 2010)

Nog een interland waar de meeste Fransen zich een beetje voor zullen schamen. Op het WK 2006 verloor Frankrijk in de finale pas na strafschoppen van Italië, maar drie jaar later hadden Les Bleus alle moeite zich te plaatsen voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. In de play-offs werd dankzij een goal van Nicolas Anelka met 0-1 gewonnen bij Ierland, maar de Ieren kwamen vier dagen later knap tot 0-1 in het Stade de France dankzij Robbie Keane. Er kwam dus een verlenging aan te pas, waarin Williams Gallas in de 104de minuut scoorde voor de Fransen. Aan zijn intikker ging echter een overduidelijke handsbal van Thierry Henry vooraf. De Zweedse scheidsrechter Martin Hansson had echter niks gezien en Frankrijk ging naar het WK in Zuid-Afrika. Kleine troost voor de boze supporters en spelers van Ierland: dat WK liep voor de Fransen uit op een ramp, zowel op als naast het veld.

Volledig scherm De handsbal van Thierry Henry tegen Ierland in 2009 in beeld. © EPA

10 juli 2016: Frankrijk - Portugal 0-1 (finale EK 2016)

Volledig scherm Teleurstelling bij Paul Pogba na de verloren EK-finale tegen Portugal in 2016. © AFP Achttien jaar na het gewonnen WK 1998 speelde Frankrijk opnieuw een finale van een eindtoernooi in het Stade de France. Frankrijk had hier eerder tijdens het EK 2016 al gewonnen van Roemenië (2-1, poulefase) en IJsland (5-2, kwartfinale), maar in de finale ging het mis tegen Portugal. André-Pierre Gignac kreeg in de blessuretijd de gouden kans voor Frankrijk, maar hij tikte de bal tegen de paal. In de verlenging sloeg Portugal, dat het vanaf de 25ste minuut moest doen zonder Cristiano Ronaldo, genadeloos toe. Eder schoot in de 109de minuut raak en Frankrijk kwam die klap in het laatste kwartiertje niet meer te boven. Twee jaar later slaagde een mooie generatie Frans voetbaltalent er wel in het WK 2018 in Rusland te winnen.

9 september 2018: Frankrijk - Nederland 2-1 (UEFA Nations League)

Het Nederlands elftal speelde op 13 juni 1998 voor het eerst in het Stade de France. In de poulewedstrijd van het WK tegen België bleef het bij 0-0 en kreeg Patrick Kluivert tien minuten voor tijd rood. Pas op 5 maart 2014 keerde Oranje weer terug in het Stade de France. Frankrijk won die avond met 2-0 in een oefenduel en Kevin Strootman raakte flink geblesseerd, waarna bondscoach Louis van Gaal besloot zijn plan voor het WK 2014 flink aan te passen. Op 31 augustus 2017 ging Oranje onder Dick Advocaat en Ruud Gullit zelfs met 4-0 onderuit in het Stade de France, waarmee de kansen voor het WK 2018 waren verkeken. Op 9 september 2018, een jaar en een dag geleden, deed Oranje het onder Ronald Koeman een stuk beter. Er werd met 2-1 verloren bij de eerste wedstrijd in de Nations League, maar de weg omhoog was ingezet.