De mooiste wedstrijden in de buitenlandse topcompetities

Door naar Italië dan, waar alleen Internazionale (31 punten) nog in het spoor kan blijven van de gedoodverfde kampioen Juventus (32 punten). De club uit Turijn, die op jacht is naar de negende Scudetto op rij, speelt zaterdagmiddag om 15.00 uur de uitwedstrijd bij Atalanta. Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens pakte in de Champions League pas 1 puntje, maar in de Serie A staat de ploeg uit Bergamo gewoon weer op een verdienstelijke vijfde plaats. Om 18.00 uur op zaterdag volgt dan een wedstrijd tussen twee clubs in crisis: nummer veertien AC Milan gaat op bezoek bij nummer zeven Napoli. Carlo Ancelotti ligt bij Napoli flink onder vuur en zou zijn spelersgroep niet meer onder controle hebben, maar zal zijn oude club Milan toch nog verder in de problemen willen duwen om weer wat lucht te krijgen in Napels.



Internazionale, dat de koppositie dit seizoen al vaak even in bezit had, speelt op zaterdagavond om 20.45 uur de uitwedstrijd bij Torino. Op zondag kan het een emotionele middag worden in Bologna, dat om 12.30 uur de derby tegen Parma speelt. Bologna-coach Sinisa Mihajlovic is na een maand in het ziekenhuis vanwege leukemie weer terug en zal waarschijnlijk weer in de dug-out zitten.