De Nederlandse verdediger is in trek bij de Europese top: 'Ze zijn goed in overtallen creëren en druk wegnemen’

Met video Donny van de Beek matchwin­ner bij rentree, Jurriën Timber debuteert met zege voor Arsenal

Jurriën Timber heeft afgelopen nacht zijn debuut gemaakt voor Arsenal. De 22-jarige verdediger uit Utrecht, die voor 40 miljoen euro overkwam van Ajax, viel in de 65ste minuut in bij Arsenal. De ploeg van Mikel Arteta won in Audi Field in Washington met 0-5 van de MLS All-Stars.