De Roon en Hateboer kloppen Lazio dankzij razendsnelle goal

Ligue 1 Tete helpt Olympique Lyon met twee assists aan zege op Monaco

16 december Olympique Lyon is in de Franse voetbalcompetitie naar de derde plaats gestegen. Met Kenny Tete en Memphis Depay in het basisteam won Lyon met 3-0 van AS Monaco, dat onder leiding van coach Thierry Henry voorlaatste blijft op de ranglijst.