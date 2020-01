De Roon en Hateboer met Atalanta uitgeschakeld in de Coppa Italia

Hertha in ongewisse: licentie Klinsmann verlopen

7:35 Het is onduidelijk of Jürgen Klinsmann zondag in de Duitse kraker tegen Bayern München als trainer op de bank zit van Hertha BSC. Als het aan de Duitse voetbalbond ligt, in elk geval niet. Volgens de DFB is de trainerslicentie van Klinsmann verlopen. Dat meldt Bild.