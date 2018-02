De Roon en Hateboer net ten onder tegen Dortmund

Borussia Dortmund heeft de achtste finales van de Europa League bereikt. De Duitse club balanceerde in Bergamo tegen Atalanta op de rand van uitschakeling, maar dankzij de late gelijkmaker van invaller Marcel Schmelzer gaat Dortmund toch door: 1-1. De ploeg van trainer Peter Stöger had vorige week voor eigen publiek met 3-2 gewonnen. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis kwam Atalanta tijdens de return al na tien minuten op voorsprong via Rafael Tolói.