De Roon, Hateboer en Koopmeiners terug aan kop met Atalanta, rode kaart voor Mourinho

De bezoekers uit Bergamo kwamen vanavond na 35 minuten op voorsprong via Giorgio Scalvini. De 18-jarige en 1,94 meter lange verdediger, die al debuteerde in de nationale ploeg en al 25 duels voor Atalanta achter zijn naam heeft staan, stoomde mee op en schoot van zo'n achttien meter knap de 0-1 binnen. Scalvini stond vanavond voor het eerst op het middenveld, waardoor Marten de Roon naar de achterste linie schoof naast Merih Demiral en Rafael Toloi.



Daar bleef het ook na rust bij in Stadio Olimpico, waar AS Roma donderdagavond nog met 3-0 won van HJK Helsinki in de Europa League. In die wedstrijd liep rechtsback Rick Karsdorp een meniscusblessure op, waardoor hij weken aan de kant zal staan. Bij Atalanta deden de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners alledrie de hele wedstrijd mee. Ze kregen ook allemaal geel, net als hun teamgenoten Rafael Toloi, Merih Demiral en Joakim Mæhle.



De Roon en Koopmeiners mogen zich morgen melden in Zeist voor de Nations League-wedstrijden van Oranje, Hateboer is niet opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. Hij kiest op de rechterflank op dit moment voor Denzel Dumfries (Inter) en Devyne Rensch (Ajax), die vandaag allebei hun wedstrijden verloren.