De Roon na verloren bekerfinale: ‘Dagje treuren en dan vol voor Champions League’

De 28-jarige middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht speelde gisteravond alweer zijn 42ste wedstrijd van het seizoen voor Atalanta, dat 22.000 fanatieke fans vanuit Bergamo meebracht naar Rome. De Roon werd in Rome verder gesteund door zijn ouders, twee vrienden, vrouw Ricarda en zijn drie maanden oude dochtertje Bo. De supporters in de ruim 300 bussen keerden vanochtend na een reis van 600 kilometer weer terug in Bergamo, waar het verlangen naar een eerste prijs sinds de Coppa Italia in 1963 voorlopig nog even voortduurt. ,,Het was zeker geen mooie finale, maar dat is meestal zo. Je voelde bij beide teams wel de spanning. Er waren weinig echte kansen, dus ik baal enorm van mijn twee situaties in de 25ste minuut,” blikt de teleurgestelde De Roon terug. ,,Het eerste schot komt op de paal, maar pas na de wedstrijd zag ik dat het hands was. Dat had dus een penalty moeten zijn en een tweede gele kaart voor Bastos, die kort daarna ook meteen werd gewisseld. Vijf seconden later kreeg ik de bal meteen weer voor m'n voeten, maar toen lagen er al een paar spelers van Lazio op de doellijn.”