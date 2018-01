De Roon scoort tegen AS Roma, pakt rood, maar wint

Napoli maakt geen fout, Immobile op schot voor Lazio

17:17 Koploper Napoli heeft in de Italiaanse competitie geen fout gemaakt tegen degradatiekandidaat Hellas Verona (2-0). De doelpunten vielen wel pas na ruim een uur spelen in Napels. De Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly opende in de 65ste minuut de score, waarna de Spaanse aanvaller José Callejón de drie punten veiligstelde.