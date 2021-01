De Roon ‘strikes again’ en haalt uit naar Ibra: ‘En nu snel verstoppen’

In blessuretijd kreeg Ibrahimovic het aan de stok met Duvan Zapata, maker van de derde treffer van Atalanta. De Zweedse aanvaller beet Zapata toe meer doelpunten te hebben gemaakt dan de Colombiaan wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Dat bleek overigens te kloppen: Zapata speelde ongeveer driehonderd wedstrijden op het hoogste niveau, terwijl de doelpuntenteller van de 39-jarige spits op 480 staat.

Het was echter koren op de molen voor De Roon, die de uitspraak met zijn Twittervolgers deelde en de drie treffers erachter te monteren. Dankzij goals van Cristian Romero, Josip Ilicic en Zapata liep Atalanta uit naar een 0-3 overwinning bij de koploper. ‘De video posten en me snel verstoppen’, knipoogde De Roon in zijn bericht.

De Roon toont zich op social media vaker als grappenmaker. Drie weken geleden plaatste hij nog een foto waarop overduidelijk iemand was weggevaagd. ‘Er staat nog een speler op de foto, maar mijn stay-at-home-photoshopcursus komt me nu goed van pas’, doelde hij op de aangescherpte coronamaatregelen in Bergamo en omstreken. Ook vatte hij eerder zijn leven als voetballer in Italië samen. ‘Als we winnen, krijg ik de beste tafel en mijn eten gratis. Als we verliezen, moet mijn vrouw het afhalen.’

De Roon kwam in 2015 naar Atalanta en keerde in 2017 terug, nadat hij met Middelsbrough een seizoen in de Premier League had gespeeld. De Oranje-international is vaste waarde op het middenveld van Atalanta, dat momenteel op de vijfde plaats in de Serie A staat.

