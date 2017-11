De Rossi wil met Italië voor vierde keer naar WK

,,Dit zijn twee wedstrijden waarin we ons geen misstappen kunnen veroorloven, aldus de 34-jarige De Rossi, die in 2006 met de Italianen in Duitsland de wereldtitel veroverde. ,,We moeten deze duels niet als een soort gevechten benaderen waarin iedereen de nadruk erop legt dat we allemaal 110 procent moeten geven en moeten knokken. Als je dat doet, kan iedereen wel meekomen in de Serie A en de nationale ploeg. We moeten intelligent en geconcentreerd spelen, en gebruikmaken van de vele ervaring in onze ploeg.''