De Rossi zegt sorry na rood voor platte hand in gezicht van Lapadula

Koploper Club Brugge toont karakter met dubbele comeback

21:58 Club Brugge heeft in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem karakter getoond. De lijstaanvoerder in België werkte eerst twee keer een achterstand weg en stelde in de slotfase alsnog de zwaarbevochten winst veilig: 3-2. Daardoor bleef Brugge stevig aan kop.