De tien meest memorabele kampioenswedstrijden

1994: De dure misser van Djukic

Johan Cruijff werd als trainer van het Dream Team van FC Barcelona van 1990 tot 1994 vier keer op rij kampioen van Spanje. De laatste titel zal de meeste supporters het meeste zijn bijgebleven. FC Barcelona had het toen op de slotdag namelijk niet in eigen hand. De ploeg van Cruijff won op 14 mei 1994 in Camp Nou weliswaar met 5-2 van Sevilla, maar het was na afloop nog wel wachten op goed nieuws vanuit La Coruña. Deportivo had namelijk een puntje meer en het kampioenschap dus in eigen hand. Het bleef in Estadio Riazor heel lang 0-0 tegen Valencia, maar in blessuretijd kreeg Deportivo een penalty tegen Valencia. Miroslav Djukic ging vol vertrouwen achter de bal staan om Deportivo naar de eerste landstitel in de clubhistorie te schieten, maar de verdediger uit Servië scoorde niet. Zo ging de titel voor de vierde keer op rij naar Barcelona, waar urenlang feest werd gevierd na deze waanzinnige ontknoping.

2001: Schalke 04 voor vier minuten kampioen

Ook Schalke 04 leek in 2001 de eerste landstitel in de clubhistorie te hebben behaald. De ploeg van trainer Huub Stevens won op 19 mei 2001 in het Parkstadion in Gelsenkirchen met 5-3 van SpVgg Unterhaching. Genoeg voor de titel als Bayern München in Hamburg zou verliezen bij HSV. Toen in de blessuretijd Sergej Barbarez HSV op 1-0 bracht ontplofte het Parkstadion dan ook: supporters op het veld en spelers op de schouders, maar Stevens en clubmanager Rudi Assauer wisten dat er nog gespeeld werd en probeerden de rust te bewaren. Alsof ze een voorgevoel hadden, want het ging toch nog mis voor Schalke. Patrik Andersson schoot in de 93ste minuut een vrije trap binnen: 1-1 en Bayern München was opnieuw kampioen. De supporters van Schalke hadden zich 3 minuten en 43 seconden Duits kampioen gewaand.

2002: Arsenal pakt de titel bij Manchester United

Volledig scherm Ashley Cole, Patrick Vieira en Sol Campbell vieren de overwinning van Arsenal op Old Trafford, 8 mei 2002. © AP Van 1996 tot 2004 gingen alle titels in de Premier League naar Arsenal of Manchester United. De rivaliteit tussen deze clubs was aan het begin van deze eeuw dan ook op zijn toppunt, met hoofdrollen voor aanvoerders en kemphanen Patrick Vieira en Roy Keane. Op 8 mei 2002 beleefde Arsenal misschien wel de mooiste wedstrijd uit deze gloriejaren, toen op Old Trafford met 0-1 gewonnen werd door een doelpunt van de Franse aanvaller Sylvain Wiltord. In het hol van de leeuw werd de ploeg van Arsène Wenger kampioen.

2004: Arsenal pakt de titel op White Hart Lane

Twee jaar later flikte Arsenal het opnieuw. Nu werd de titel niet veroverd op Old Trafford, maar op White Hart Lane, de thuishaven van de Noord-Londense rivaal Tottenham Hotspur. Arsenal kwam op 0-2 voor, maar in de slotfase kwam Spurs terug tot 2-2. Dit zorgde voor grote vreugde bij de spelers en supporters van Tottenham, maar Arsenal-vedette Thierry Henry kon hier wel om lachen. Een puntje was voor Arsenal namelijk genoeg voor de landstitel. "Feestvieren om een gelijkspel? Leuk voor jullie, maar wij vieren hier straks in jullie stadion ons kampioensfeest," zei hij tegen Spurs-verdediger Mauricio Taricco. ,,We mochten van de scheidsrechter en beveiliging eigenlijk geen feest vieren op het veld, maar natuurlijk liepen we direct naar onze supporters." Zonder nederlaag (26 keer winst en 12 keer gelijk) werden The Invicibles dat seizoen kampioen. Het is veertien jaar later echter nog altijd de laatste landstitel voor Arsenal, waar Wenger nog wel altijd de baas is.

2005: Helicopter Sunday in Schotland

In Schotland gaat de landstitel al sinds 1986 naar Celtic of Rangers, maar nog nooit was de ontknoping in de titelstrijd zo spannend als op 22 mei 2005. Celtic had een voorsprong van twee punten en leek met een 0-1 voorsprong bij Motherwell op de titel af te gaan, maar de Australische spits Scott McDonald scoorde in de 88ste en 90ste minuut de 1-1 en 2-1. Daarmee zorgde hij voor grote vreugde bij de spelers en supporters van Rangers, dat in Edinburgh met 0-1 won bij Hibernian. En dus ging de helikopter met de kampioensbeker snel van Motherwell naar Edinburgh. Opmerkelijk: McDonald maakte twee jaar later de overstap naar Celtic, de club waar hij altijd al fan van was. Daar scoorde hij 64 keer in 128 wedstrijden, maar het trauma van 22 mei 2005 hebben sommige Celtic-supporters hem echter nooit vergeven.

2007: PSV de lachende derde in ongekende ontknoping

De laatste jaren waren er veel mooie ontknopingen van de titelstrijd in de Eredivisie, maar zo bijzonder als op 29 april 2007 zal het niet snel meer worden. Aan het begin van speelronde 34 stonden AZ (+53), Ajax (+47) en PSV (+46) allemaal op 72 punten. AZ ging op bezoek bij Excelsior met 3-2 onderuit, maar daar profiteerde niet Ajax (0-2 bij Willem II) maar PSV (5-1 tegen Vitesse) van. Een zinderende ontknoping, terwijl bijna heel Nederland in de hitte luisterde naar NOS Langs de Lijn.

2008: Pasillo voor Real Madrid tegen FC Barcelona

Een traditie in Spanje is de 'pasillo' (letterlijke vertaling: gang), een erehaag voor de kampioen in hun eerste wedstrijd na het veroveren van hun titel. Op 7 mei 2008 moesten de spelers van FC Barcelona uitgerekend in Estadio Santiago Bernabéu een erehaag vormen voor Real Madrid. Een mooie ervaring voor Arjen Robben, Wesley Sneijder, Royston Drenthe en Ruud van Nistelrooy, die vervolgens ook nog eens met 4-1 wonnen van de eeuwige rivaal. Op 2 mei 2009, bijna een jaar later, nam Barcelona revanche door met 2-6 te winnen bij Real Madrid en daarmee de titelstrijd te beslissen.

2011: Siem de Jong beslist strijd om de titel

Op 15 mei 2011 werd de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie beslist in een rechtstreeks duel. FC Twente had in de Amsterdam Arena genoeg aan een gelijkspel om voor het tweede jaar op rij landskampioen te worden, maar Ajax greep in een kolkende Arena de eerste landstitel in zeven jaar. Siem de Jong was met twee goals de grote man bij de Amsterdammers.

2012: Sergio Agüeroooooooooooo verlost City

Manchester City kan zaterdagavond thuis tegen rivaal Manchester City voor de vijfde keer kampioen van Engeland worden, maar zo mooi als op 13 mei 2012 zal het niet snel meer worden voor City. Na 44 jaar werd City eindelijk weer eens kampioen, maar vooral de manier waarop zal bij iedere voetbalfan in het geheugen gegrift staan. Manchester City moest thuis winnen van QPR, maar keek in de 91ste minuut tegen een 1-2 achterstand aan. Door goals van Edin Džeko (90+2) en Sergio Agüero (90+4) ging de titel alsnog naar de ploeg van Roberto Mancini en niet naar Manchester United, dat na de 0-1 overwinning in Sunderland niet kon geloven wat er gebeurde in Manchester.

2017: De droom van Dirk Kuyt

Volledig scherm © pro shots Ook Feyenoord hunkerde al achttien jaar naar de landstitel, maar aan die lange weg naar succes kwam op 14 mei 2017 een einde. Zelfs de beste sprookjesschrijvers hadden het scenario van dit kampioensverhaal echter niet kunnen bedenken. Feyenoord kon op 7 mei al kampioen worden op bezoek bij Excelsior, maar ging op Woudestein met 3-0 onderuit. Met achtervolger Ajax op slechts een puntje achterstand moest er gewonnen worden van Heracles Almelo. Dirk Kuyt zorgde al na 38 seconden voor de bevrijdende treffer in de kolkende Kuip, waar iedereen direct wist: dit gaat niet meer mis. Kuyt scoorde die middag nog twee keer en nam als de grote verlosser afscheid als profvoetballer.