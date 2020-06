De Timo Werner-stats: waarom Europese top op recordspits jaagt

Jongste bij Stuttgart

Wat goed is komt snel. Al bij zijn vorige club VfB Stutggart was vroeg duidelijk dat Timo Werner over bijzondere kwaliteiten beschikt. Als hij in augustus 2013 op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakt, is hij de jongste speler uit de clubgeschiedenis in de Bundesliga. Met zijn eerste doelpunt een maand later is het product uit de jeugdopleiding ook de jongste doelpuntenmaker uit de clubhistorie.

Duurste van RB Leipzig

Als Stuttgart in 2016 degradeert en RB Leipzig promoveert, maakt Werner de overstap. Met de overgang is 10 miljoen euro gemoeid. De aanvaller is daarmee op dat moment de recordaankoop van de club uit Oost-Duitsland. Inmiddels staat hij niet eens meer in de top 10, al is het een kwestie van geduld tot hij de duurste speler is die Leipzig verlaat. Bovenaan staat nu Naby Keïta, die in 2018 voor zestig miljoen euro naar Liverpool ging.

Jongste met 100 en 200 duels

Toen Werner bij RB Leipzig kwam was hij 20, maar zeker geen rookie meer. Sterker nog: in september speelde hij al zijn honderdste wedstrijd op het hoogste niveau van Duitsland. Een record. Net zoals hij afgelopen november als jongste speler ooit 200 Bundesliga-wedstrijden achter zijn naam heeft.

Drie hattricks

Daar blijft het dit seizoen niet bij. Aan het begin van de competitie noteerde hij zijn eerste hattrick in de Bundesliga, uit bij Borussia Mönchengladbach (1-3). Hoewel de competitie dus nog bezig is, staat de teller inmiddels op drie. Zowel thuis (8-0) als uit (0-5) maakte hij er drie tegen het Mainz van Boëtius, Bruma en St. Juste.

Vier jaar vier keer dubbele cijfers

Mede door die zes doelpunten tegen Mainz, staat Werner zo hoog op de topscorerslijst. Met 25 treffers is hij de enige die in de buurt komt van de 29 goals van Bayern-spits Robert Lewandowski. Sinds Werner bij RB Leipzig speelt, is het ook al het vierde jaar dat hij de dubbele cijfers haalt. Nadat vorig seizoen een transfer naar Bayern München afketste, lijkt dit voor de international van Duitsland het moment om de stap naar de absolute top te maken.