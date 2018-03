De tops en flops van Bert van Marwijk

Het is nog geen 8 jaar geleden, maar gezien de huidige staat van het Nederlandse voetbal voelt het als een eeuwigheid: Oranje in de finale van het WK voetbal. Geheel tegen de verwachting in. Nederland zou een te broze defensie hebben, werd gedacht. Tijdens het toernooi waren er irritaties, vertelde Van Marwijk later. En de ploeg speelde lang niet altijd flitsend. Maar er stond wel een eenheid op het veld. En de resultaten logen niet. Het had zelfs nog mooier kunnen worden. Wat als die teen van Casillas er niet was geweest?