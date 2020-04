De verjaardag van... Hallvar Thoresen: ‘Ook in Noorwegen zijn de gevolgen van corona groot’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Hallvar Thoresen (63), de veelscorende Noorse aanvaller van FC Twente en PSV die had gehoopt op een mooie Noorse voetbalzomer.

Dag meneer Thoresen. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Hoe kunt u dat vieren in deze coronatijden?

,,Ik ben meestal niet zo van de grote feesten. Vanavond komt er familie langs en dan gaan we Thais eten. Allemaal wel keurig op afstand hoor. Ook hier in Noorwegen zijn de gevolgen van corona groot, al zijn er niet zoveel slachtoffers als in West-Europa heb ik het idee. Het begint hier ook wat terug te lopen. Langzaamaan gaan de nodige winkels weer open. Ik ben er eigenlijk net een beetje gewend aan geraakt. Nee, ze zenden hier geen legendarische wedstrijden van Noorwegen uit. Wel nog recente wedstrijden uit de Premier League. We zijn hier nogal Anglofiel. Ik loop elke dag hard en blijf verder veel binnen. Ik was in januari gestopt als hoofdscout van Rosenborg, qua werk was het daarom al rustig. Ik heb momenteel contact met veel makelaars in binnen -en buitenland dus binnenkort komt er wel weer wat aan. Ik volg het voetbal nog steeds op de voet.”

Quote Ik kom elk jaar nog op de reünie van oud-spe­lers van PSV Hallvar Thoresen De voetbalwereld is gestopt terwijl er net een bloeiperiode aan zat te komen voor het Noorse voetbal.

,,Ja, ik had gehoopt op een mooie voetbalzomer. Noorwegen had zich kunnen plaatsen voor het EK als het de play-offs van Servië had gewonnen. Met Haaland en Ødegaard hebben we twee talenten van de buitencategorie en Kristoffer Ajer van Celtic en Sander Berge van Sheffield United komen er ook aan. In Nederland voetballen ook veel Noren tegenwoordig. Frederik Midtsjø doet het goed bij AZ. In de jeugdopleiding van PSV zitten ook een paar grote Noorse talenten. Het EK wordt nu een jaar uitgesteld. Jammer maar misschien niet eens zo slecht voor Noorwegen. Over een jaar zijn we misschien nog beter.”

In Nederland is er verdeeldheid tussen de clubs over het uitspelen van de competitie. Hoe is dat in Noorwegen?

,,We weten hier dat er tot 15 juni sowieso niks mogelijk is. Daarna is het eventueel een optie om te gaan voetballen zonder publiek. Onze competitie start altijd in de lente. Normaal gesproken was het vorige weekeinde begonnen. Dus hoe er ooit door clubs dertig wedstrijd gespeeld gaan worden dit seizoen is de grote vraag. Er worden nu opties besproken om de competitie in tweeën te hakken maar niks is nog zeker. Bij jullie is dat dus ook nog onzeker? Mijn clubs FC Twente en PSV hebben niet het beste seizoen uit de geschiedenis achter de rug. Voor hen zal het beter zijn als er definitief wordt gestopt.”

Volledig scherm Hallvar Thoresen in actie voor PSV. © FotoMeulenhof